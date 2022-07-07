***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 10:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042833
BIST
11:132.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,54
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.408
11:1317,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0827
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3021
En Düşük
17,1857
11:1317,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1541
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:13968,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,15
|Açılış
|: 968,86
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:11
|IZFAS
|2,47
|1.854.913
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.861.898
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|106.864.625
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|FONET
|13,81
|11.986.250
|% 9,00
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|175,50
|7.518.633
|% -5,80
|
|EUKYO
|3,25
|112.013
|% -2,69
|
|KRDMD
|10,57
|208.502.240
|% -1,95
|
|ISDMR
|22,36
|15.373.078
|% -1,93
|
|THYAO
|48,52
|872.838.747
|% 0,21
|
|SISE
|21,50
|459.377.754
|% 0,66
|
|EREGL
|26,18
|415.394.222
|% -1,80
|
|SASA
|41,38
|313.763.224
|% 2,68
|
|KOZAL
|167,60
|307.524.092
|% -0,98
|
|YKBNK
|4,25
|172.295.554
|% 1,43
|
|EKGYO
|2,75
|91.776.922
|% -0,36
|
|ODAS
|2,79
|76.469.310
|% 0,72
|
|TSKB
|2,05
|55.238.794
|% 1,49
|
|GSDHO
|3,90
|96.828.356
|% 0,52
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2902
|17,2997
|% 0,49
|
|Euro
|17,6913
|17,7200
|% 0,98
|
|Sterlin
|20,6484
|20,7519
|% 0,91
|
|Frank
|17,7560
|17,8630
|% 0,54
|
|Riyal
|4,5937
|4,6167
|% 0,47
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|5,24
|
|Altın Gr.
|971
|971
|7,95
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.523
|6.636
|28,00
|
|Yarım
|3.193
|3.245
|14,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.622
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,14
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,64
|