***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.07.2022 10:54
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042834
BIST
11:132.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,89
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.408
11:1317,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0827
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3021
En Düşük
17,1857
11:1317,7021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1541
|Açılış
|: 17,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
11:13968,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 6,15
|Açılış
|: 968,86
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler11:13
|IZFAS
|2,47
|1.926.491
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|2.891.836
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|107.263.822
|% 9,94
|
|UFUK
|69,00
|69.552
|% 9,61
|
|PSGYO
|9,77
|48.119.454
|% 9,28
|
|ATSYH
|44,50
|93.717
|% -7,29
|
|ULUSE
|174,40
|7.569.985
|% -6,39
|
|EUKYO
|3,24
|127.394
|% -2,99
|
|KZBGY
|87,00
|767.541
|% -2,25
|
|KRDMD
|10,56
|218.076.924
|% -2,04
|
|THYAO
|48,42
|893.786.362
|% 0,00
|
|SISE
|21,48
|463.205.207
|% 0,56
|
|EREGL
|26,16
|432.815.894
|% -1,88
|
|SASA
|41,44
|335.077.433
|% 2,83
|
|KOZAL
|167,60
|320.111.603
|% -0,98
|
|YKBNK
|4,27
|179.388.317
|% 1,91
|
|EKGYO
|2,76
|91.976.566
|% 0,00
|
|ODAS
|2,79
|76.870.311
|% 0,72
|
|TSKB
|2,05
|55.467.396
|% 1,49
|
|GSDHO
|3,88
|102.164.020
|% 0,00
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2942
|17,2982
|% 0,48
|
|Euro
|17,6768
|17,7021
|% 0,88
|
|Sterlin
|20,6400
|20,7435
|% 0,87
|
|Frank
|17,7473
|17,8542
|% 0,49
|
|Riyal
|4,5915
|4,6145
|% 0,42
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.743
|4,05
|
|Altın Gr.
|969
|969
|6,15
|
|Cumhuriyet
|6.538
|6.636
|49,00
|
|Tam
|6.514
|6.623
|15,00
|
|Yarım
|3.188
|3.238
|7,00
|
|Çeyrek
|1.597
|1.619
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,35
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,65
|