***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 09:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052185
BIST
10:122.729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 5,08
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.724
10:1217,9658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0563
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9704
En Düşük
17,8915
10:1218,3979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:121.034,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.034,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:12
|OBASE
|13,97
|2.472.886
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|9.065.319
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|28.674.273
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,08
|78.932.125
|% 9,93
|
|DAGHL
|27,00
|7.479.220
|% 8,61
|
|SNGYO
|4,49
|5.963.075
|% -9,84
|
|ASUZU
|310,10
|4.547.351
|% -6,03
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|KZBGY
|44,24
|3.160.424
|% -5,02
|
|INTEM
|96,40
|1.609.052
|% -4,55
|
|THYAO
|55,55
|500.381.017
|% 0,45
|
|SISE
|23,78
|241.982.561
|% 0,08
|
|HEKTS
|38,76
|203.545.193
|% 1,36
|
|ODAS
|4,26
|190.356.054
|% 3,40
|
|KRDMD
|11,09
|180.158.635
|% -1,77
|
|TSKB
|3,13
|146.084.566
|% 0,64
|
|ODAS
|4,26
|190.356.054
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,07
|76.919.901
|% 2,99
|
|YKBNK
|5,06
|119.855.616
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,52
|32.879.564
|% 2,01
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9615
|17,9658
|% 0,31
|
|Euro
|18,3814
|18,3979
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,7723
|21,8815
|% 0,25
|
|Frank
|18,6885
|18,8010
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7650
|4,7889
|% 0,25
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.791
|-0,79
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,52
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.367
|3.411
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,67
|0,04
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|0,69
|