***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 09:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052188
BIST
10:132.728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 4,78
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.724
10:1317,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0656
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9751
En Düşük
17,8915
10:1318,3995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0252
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,4166
En Düşük
18,3517
10:131.034,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.034,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler10:11
|OBASE
|13,97
|2.315.723
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|7.247.778
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|27.267.728
|% 9,95
|
|KRPLS
|9,08
|77.705.626
|% 9,93
|
|CMENT
|43,96
|474.707
|% 7,32
|
|SNGYO
|4,49
|5.605.734
|% -9,84
|
|ASUZU
|310,10
|4.547.351
|% -6,03
|
|YAYLA
|4,74
|705.528
|% -5,58
|
|KZBGY
|44,12
|2.731.849
|% -5,28
|
|CEOEM
|11,32
|3.500.038
|% -3,90
|
|THYAO
|55,60
|447.956.711
|% 0,54
|
|SISE
|23,86
|192.665.143
|% 0,42
|
|HEKTS
|38,94
|159.710.335
|% 1,83
|
|KRDMD
|11,10
|141.180.131
|% -1,68
|
|TSKB
|3,11
|109.247.381
|% 0,00
|
|TSKB
|3,11
|109.247.381
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,05
|69.523.354
|% 1,99
|
|ODAS
|4,21
|100.752.993
|% 2,18
|
|YKBNK
|5,06
|108.440.191
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,52
|31.677.944
|% 2,01
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9623
|17,9704
|% 0,34
|
|Euro
|18,3808
|18,3963
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,7862
|21,8955
|% 0,31
|
|Frank
|18,6961
|18,8087
|% 0,07
|
|Riyal
|4,7657
|4,7896
|% 0,27
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.034
|1,86
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.911
|6.976
|-14,00
|
|Yarım
|3.367
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.705
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,05
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|0,67
|