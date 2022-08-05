***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.08.2022 09:29
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052180
BIST
12:112.718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -5,30
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.739
En Düşük
2.707
12:1117,9622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0527
|Açılış
|: 17,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9790
En Düşük
17,8915
12:1118,3839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,3517
12:111.032,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.032,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.030,38
BIST En Aktif Hisseler12:09
|OBASE
|13,97
|4.479.397
|% 10,00
|
|YUNSA
|39,48
|34.116.534
|% 9,97
|
|MIATK
|41,54
|66.052.794
|% 9,95
|
|RODRG
|23,28
|3.589.737
|% 9,50
|
|OZGYO
|3,16
|109.118.899
|% 7,85
|
|ASUZU
|297,00
|82.587.735
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,49
|10.653.733
|% -9,84
|
|AKSUE
|32,20
|11.339.234
|% -6,77
|
|YAYLA
|4,74
|10.072.096
|% -5,58
|
|BMSCH
|14,08
|29.051.854
|% -4,54
|
|THYAO
|55,70
|1.705.096.248
|% 0,72
|
|SISE
|23,62
|823.157.927
|% -0,59
|
|SASA
|49,46
|633.871.832
|% -1,18
|
|KRDMD
|10,95
|632.994.511
|% -3,01
|
|ODAS
|4,26
|586.599.180
|% 3,40
|
|SKBNK
|2,15
|426.832.738
|% 6,97
|
|TSKB
|3,14
|494.755.024
|% 0,96
|
|ODAS
|4,26
|586.599.180
|% 3,40
|
|DOHOL
|4,09
|465.953.597
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,09
|510.392.549
|% 0,59
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9583
|17,9622
|% 0,29
|
|Euro
|18,3765
|18,3888
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,7429
|21,8519
|% 0,11
|
|Frank
|18,7401
|18,8530
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,28
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-3,89
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|0,40
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.909
|6.960
|-30,00
|
|Yarım
|3.367
|3.402
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.701
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,07
|20,11
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,61
|94,61
|0,49
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24ISFIN
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 4.29 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 681, 077 adet işlem
-
12:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 87 kaybederek (% -0.17 ) 2, 917
-
12:23XU100
Endeks 2, 719 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 16, 204.00 milyon TL de
-
12:23AKSUE
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 32.02 lira fiyatla işlem gören hissede 342, 910 adet işlem
-
12:22TRGYO
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 8.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 057, 913 adet işlem