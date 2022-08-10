***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2022 17:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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10.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Temmuz 2022 Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054273
BIST
17:402.826
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 40,96
|Açılış
|: 2.780
|
|Önceki Kapanış
|: 2.785
|
2.827
En Düşük
2.764
17:4017,9009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0020
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9800
|
17,9708
En Düşük
17,8497
17:4018,5346
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,2569
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5793
En Düşük
18,2578
17:401.035,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.035,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.033,61
|
1.043,10
En Düşük
1.028,20
BIST En Aktif Hisseler17:38
|ASUZU
|264,60
|197.724.942
|% 9,98
|
|TMSN
|60,60
|123.399.401
|% 9,98
|
|MGROS
|66,10
|387.050.658
|% 9,98
|
|OBASE
|18,57
|248.188.008
|% 9,95
|
|AYES
|32,92
|1.440.896
|% 9,95
|
|OLMK
|12,80
|18.420.946
|% -9,99
|
|TIRE
|22,04
|14.788.642
|% -9,97
|
|KOZAA
|26,98
|1.521.257.193
|% -9,95
|
|BRKO
|1,45
|3.375.177
|% -9,94
|
|IPEKE
|17,51
|349.502.536
|% -9,60
|
|THYAO
|60,05
|4.705.200.739
|% 2,47
|
|YKBNK
|5,40
|2.504.159.234
|% 3,05
|
|AKBNK
|9,79
|1.935.351.108
|% 3,27
|
|EKGYO
|3,65
|1.822.673.147
|% 5,49
|
|GARAN
|16,74
|1.776.275.775
|% 4,43
|
|EKGYO
|3,65
|1.822.673.147
|% 5,49
|
|YKBNK
|5,40
|2.504.159.234
|% 3,05
|
|ZOREN
|2,67
|809.223.387
|% 3,09
|
|ODAS
|4,00
|1.202.967.137
|% -4,53
|
|ISCTR
|6,04
|1.391.639.368
|% 1,34
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8769
|17,9182
|% 0,11
|
|Euro
|18,5046
|18,5440
|% 1,46
|
|Sterlin
|21,8662
|21,9758
|% 1,39
|
|Frank
|18,9647
|19,0790
|% 1,36
|
|Riyal
|4,7475
|4,7713
|% -0,07
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|7,35
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.036
|2,01
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.015
|5,00
|
|Tam
|6.935
|7.011
|14,00
|
|Yarım
|3.379
|3.428
|7,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.713
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,86
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,97
|0,13
|
|B. Petrol
|94,52
|94,52
|-1,79
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53EKGYO
Yüzde 5.49 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 057, 320 adet işlem
-
17:52GARAN
Yüzde 4.43 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 107, 190, 828 adet işlem
-
17:51XU100
Endeks 2, 824 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 4 üstünde . İşlem hacmi 43, 822.00 milyon TL de
-
17:51KONTR
Yüzde 7.25 oranında artışla 182.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 418, 989 adet işlem
-
17:50USAK
Yüzde 8.00 oranında artışla 2.97 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 695, 978 adet işlem