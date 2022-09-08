***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:50
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061466
BIST
17:303.457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 54,19
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3018,2393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:3018,1982
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0414
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:30999,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,42
|Açılış
|: 999,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,12
BIST En Aktif Hisseler17:30
|HKTM
|32,12
|266.917.896
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|49.773.015
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.165.201
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.101
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.431
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.421.686
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.050.404
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,96
|56.740.172
|% -4,38
|
|AKBNK
|15,32
|13.212.847.731
|% -2,36
|
|YKBNK
|8,50
|11.319.494.738
|% 8,42
|
|THYAO
|73,55
|8.026.250.716
|% -1,54
|
|GARAN
|24,40
|4.912.282.662
|% 1,24
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.904.255
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,50
|11.319.494.738
|% 8,42
|
|EKGYO
|4,97
|4.607.708.818
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,32
|13.212.847.731
|% -2,36
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.904.255
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.827.752
|% 9,93
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2295
|18,2393
|% 0,13
|
|Euro
|18,1922
|18,1982
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,9009
|21,0057
|% -0,31
|
|Frank
|18,6784
|18,7909
|% 0,48
|
|Riyal
|4,8371
|4,8613
|% 0,03
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-13,51
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.001
|-6,64
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.752
|6.819
|-76,00
|
|Yarım
|3.290
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.668
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,38
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|89,04
|89,04
|1,04
|
Seans Raporu
17:30
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