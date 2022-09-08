***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061489
BIST
17:103.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 63,73
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:1018,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:1018,1870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0526
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:101.001,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,73
|Açılış
|: 1.001,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.001,12
BIST En Aktif Hisseler17:08
|UNLU
|6,93
|47.659.841
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.221.403.647
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.897.333
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.658.422
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.273.712
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.010.866
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,63
|11.979.957.811
|% -0,38
|
|YKBNK
|8,51
|10.505.542.629
|% 8,55
|
|THYAO
|73,65
|7.506.410.270
|% -1,41
|
|ISCTR
|11,31
|4.794.262.293
|% 9,91
|
|GARAN
|24,74
|4.471.211.743
|% 2,66
|
|YKBNK
|8,51
|10.505.542.629
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,98
|4.222.719.915
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,63
|11.979.957.811
|% -0,38
|
|ISCTR
|11,31
|4.794.262.293
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.016.633.961
|% 9,93
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2302
|18,2404
|% 0,14
|
|Euro
|18,1876
|18,1952
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,8776
|20,9823
|% -0,42
|
|Frank
|18,6820
|18,7945
|% 0,50
|
|Riyal
|4,8380
|4,8622
|% 0,05
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-9,44
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|6.736
|6.837
|1,00
|
|Tam
|6.760
|6.824
|-71,00
|
|Yarım
|3.294
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,92
|88,92
|0,92
|
Seans Raporu
17:08
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