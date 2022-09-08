***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061502
BIST
16:213.487
En Yüksek
|Değişim
|: 2,47%
|| 84,12
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
16:2118,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0302
|Açılış
|: 18,3330
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2453
En Düşük
18,2142
16:2118,1955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0441
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
16:211.004,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.004,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.002,72
BIST En Aktif Hisseler16:20
|VAKBN
|11,78
|1.218.930.648
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.764.778
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.582.790
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|DESA
|25,44
|18.413.295
|% 9,94
|
|HEDEF
|9,81
|44.011.530
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|49,98
|43.807.559
|% -4,34
|
|SANEL
|10,04
|1.756.872
|% -4,02
|
|AKBNK
|15,65
|10.168.086.010
|% -0,25
|
|YKBNK
|8,40
|9.401.104.475
|% 7,14
|
|THYAO
|75,20
|6.076.432.580
|% 0,67
|
|ISCTR
|11,31
|4.749.212.437
|% 9,91
|
|EKGYO
|5,04
|3.853.426.176
|% 3,28
|
|YKBNK
|8,40
|9.401.104.475
|% 7,14
|
|EKGYO
|5,04
|3.853.426.176
|% 3,28
|
|AKBNK
|15,65
|10.168.086.010
|% -0,25
|
|ISCTR
|11,31
|4.749.212.437
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.009.737.110
|% 9,93
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2357
|18,2418
|% 0,15
|
|Euro
|18,1878
|18,1937
|% -0,25
|
|Sterlin
|20,8579
|20,9625
|% -0,52
|
|Frank
|18,6333
|18,7455
|% 0,24
|
|Riyal
|4,8375
|4,8617
|% 0,04
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-6,14
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-3,67
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|6,00
|
|Tam
|6.764
|6.826
|-69,00
|
|Yarım
|3.296
|3.335
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.669
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,82
|88,82
|0,82
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35HKTM
Yüzde 9.18 oranında artışla 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 766, 550 adet işlem
-
16:34HALKB
Yüzde 9.93 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 249, 842, 602 adet işlem
-
16:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 96, 36 artarak (% 2.58 ) 3, 825
-
16:32XU100
Endeks 3, 483 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 37 üstünde . İşlem hacmi 83, 755.00 milyon TL de
-
16:30SELEC
Yüzde 7.02 oranında artışla 21.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 213, 203 adet işlem