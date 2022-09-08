***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061511
BIST
17:323.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3218,2442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2442
En Düşük
18,2142
17:3218,2093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0303
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:32999,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,87
|Açılış
|: 999,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:30
|UNLU
|6,93
|49.764.498
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.161.161
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.097
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.431
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.421.676
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.039.162
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,00
|56.735.023
|% -4,31
|
|AKBNK
|15,37
|13.128.582.660
|% -2,04
|
|YKBNK
|8,52
|11.272.398.259
|% 8,67
|
|THYAO
|73,65
|7.991.770.902
|% -1,41
|
|GARAN
|24,48
|4.898.727.532
|% 1,58
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.625.949
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,52
|11.272.398.259
|% 8,67
|
|EKGYO
|4,97
|4.603.055.162
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,37
|13.128.582.660
|% -2,04
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.625.949
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.417.536
|% 9,93
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2295
|18,2393
|% 0,13
|
|Euro
|18,1922
|18,1982
|% -0,23
|
|Sterlin
|20,9005
|21,0053
|% -0,31
|
|Frank
|18,6800
|18,7925
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8372
|4,8614
|% 0,04
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-12,62
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.745
|6.814
|-81,00
|
|Yarım
|3.287
|3.329
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|89,02
|89,02
|1,02
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45AGESA
Yüzde 5.37 oranında artışla 25.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 724 adet işlem
-
17:40AKSUE
Yüzde 6.13 oranında artışla 32.90 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 458 adet işlem
-
17:39SELGD
Yüzde 8.38 oranında artışla 6.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 328 adet işlem
-
17:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 53 artarak (% 1.66 ) 3, 090
-
17:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YONGA, DESA, VAKBN, ROYAL, ISCTR, MTRKS, EUKYO, UNLU, HALKB