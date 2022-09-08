***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061492
BIST
17:313.453
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 50,24
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3118,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:3118,1930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0466
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:31999,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,87
|Açılış
|: 999,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:31
|UNLU
|6,93
|49.521.601
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.075.768
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.097
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.431
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.411.768
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.039.133
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|ATAGY
|5,06
|1.897.756
|% -4,17
|
|AKBNK
|15,39
|13.092.367.471
|% -1,91
|
|YKBNK
|8,52
|11.247.589.399
|% 8,67
|
|THYAO
|73,90
|7.961.605.584
|% -1,07
|
|GARAN
|24,52
|4.878.400.227
|% 1,74
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.259.155
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,52
|11.247.589.399
|% 8,67
|
|EKGYO
|4,98
|4.597.363.303
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,39
|13.092.367.471
|% -1,91
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.259.155
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.329.879
|% 9,93
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2290
|18,2387
|% 0,13
|
|Euro
|18,1834
|18,1930
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,8931
|20,9978
|% -0,35
|
|Frank
|18,6802
|18,7927
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8367
|4,8610
|% 0,03
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-14,04
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.753
|6.818
|-77,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,36
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,03
|
|B. Petrol
|88,93
|88,93
|0,93
|