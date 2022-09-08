***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061503
BIST
17:183.454
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 50,93
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:1818,2437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0286
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2437
En Düşük
18,2142
17:1818,2168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0228
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:181.001,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,92
|Açılış
|: 1.001,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.000,33
BIST En Aktif Hisseler17:18
|UNLU
|6,93
|48.923.459
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.224.291.161
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.922.206
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.661.016
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.275.527
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.022.188
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,00
|54.945.082
|% -4,31
|
|AKBNK
|15,35
|12.522.063.477
|% -2,17
|
|YKBNK
|8,45
|10.828.268.510
|% 7,78
|
|THYAO
|73,30
|7.762.354.641
|% -1,87
|
|ISCTR
|11,31
|4.840.529.807
|% 9,91
|
|GARAN
|24,32
|4.666.796.452
|% 0,91
|
|YKBNK
|8,45
|10.828.268.510
|% 7,78
|
|EKGYO
|4,96
|4.373.838.550
|% 1,64
|
|AKBNK
|15,35
|12.522.063.477
|% -2,17
|
|ISCTR
|11,31
|4.840.529.807
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.140.425.307
|% 9,93
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2303
|18,2437
|% 0,16
|
|Euro
|18,2064
|18,2168
|% -0,13
|
|Sterlin
|20,8776
|20,9823
|% -0,42
|
|Frank
|18,6960
|18,8087
|% 0,58
|
|Riyal
|4,8366
|4,8608
|% 0,02
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-13,15
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,26
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.753
|6.818
|-77,00
|
|Yarım
|3.291
|3.331
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,35
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,78
|10,80
|-0,02
|
|B. Petrol
|88,84
|88,84
|0,84
|