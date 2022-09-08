***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2022 15:55
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061510
BIST
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 34,60
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0278
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
18:0518,2054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0342
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
18:051.001,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,19
|Açılış
|: 1.001,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.368.750
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|50.931.156
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.733.974
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.232.298.557
|% 9,99
|
|MTRKS
|38,14
|74.191.963
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.556.417
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|SANEL
|9,99
|2.375.998
|% -4,49
|
|DGNMO
|3,39
|37.532.299
|% -4,24
|
|KONYA
|1.345,60
|87.765.051
|% -4,16
|
|AKBNK
|15,16
|14.380.472.523
|% -3,38
|
|YKBNK
|8,49
|12.064.684.493
|% 8,29
|
|THYAO
|72,55
|9.275.105.125
|% -2,88
|
|GARAN
|23,76
|5.330.045.098
|% -1,41
|
|EKGYO
|4,90
|5.169.287.789
|% 0,41
|
|YKBNK
|8,49
|12.064.684.493
|% 8,29
|
|EKGYO
|4,90
|5.169.287.789
|% 0,41
|
|AKBNK
|15,16
|14.380.472.523
|% -3,38
|
|ISCTR
|11,31
|4.935.043.224
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.470.845.805
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2334
|18,2426
|% 0,15
|
|Euro
|18,1973
|18,2052
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,8954
|21,0002
|% -0,34
|
|Frank
|18,6633
|18,7758
|% 0,40
|
|Riyal
|4,8381
|4,8624
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-11,41
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-5,66
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.754
|6.834
|-61,00
|
|Yarım
|3.291
|3.339
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.671
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,47
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,61
|88,61
|0,61
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
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17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
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17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem