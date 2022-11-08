***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 14:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Rapororg.tr/tr/Bildirim/1077930
BIST
14:064.397
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 65,57
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
14:0618,6067
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1297
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:0618,6214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0864
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6227
En Düşük
18,4643
14:06999,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,45
|Açılış
|: 999,60
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:04
|GUBRF
|162,80
|720.035.042
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.683.889
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.903.745
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|2.273.056
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.658.001
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,88
|9.352.445.932
|% 0,71
|
|THYAO
|114,70
|8.155.665.260
|% 7,00
|
|ASELS
|36,92
|3.473.602.244
|% 3,53
|
|KRDMD
|13,35
|3.404.405.414
|% -3,61
|
|EKGYO
|4,88
|3.065.602.103
|% 1,88
|
|EKGYO
|4,88
|3.065.602.103
|% 1,88
|
|KRDMD
|13,35
|3.404.405.414
|% -3,61
|
|EREGL
|36,88
|9.352.445.932
|% 0,71
|
|SKBNK
|2,14
|514.051.694
|% 2,88
|
|DOHOL
|6,58
|1.106.489.671
|% 2,81
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6054
|18,6078
|% 0,71
|
|Euro
|18,6127
|18,6248
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,2526
|21,3592
|% 0,17
|
|Frank
|18,7238
|18,8366
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,65
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-4,06
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,67
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.695
|6.743
|-5,00
|
|Yarım
|3.262
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,98
|96,98
|-0,94
|
Seans Raporu
14:04
daha fazla
-
14:19RYSAS
Yüzde 6.78 oranında artışla 14.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 296, 835 adet işlem
-
14:18THYAO
Yüzde 7.00 oranında artışla 114.70 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 849, 172 adet işlem
-
14:17TMPOL
Yüzde 7.37 oranında artışla 28.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 152, 521 adet işlem
-
14:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 83, 54 artarak (% 1.76 ) 4, 822
-
14:16
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, EREGL