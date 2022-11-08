***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 14:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077933
BIST
14:094.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 68,57
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
14:0918,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1307
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:0918,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0924
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6274
En Düşük
18,4643
14:09999,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,60
|Açılış
|: 999,77
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:09
|GUBRF
|162,80
|721.738.744
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.802.541
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.908.344
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|2.273.056
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.880.546
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,74
|9.399.686.955
|% 0,33
|
|THYAO
|114,90
|8.240.550.203
|% 7,18
|
|ASELS
|37,00
|3.544.191.915
|% 3,76
|
|KRDMD
|13,34
|3.418.124.643
|% -3,68
|
|EKGYO
|4,92
|3.150.701.353
|% 2,71
|
|EKGYO
|4,92
|3.150.701.353
|% 2,71
|
|KRDMD
|13,34
|3.418.124.643
|% -3,68
|
|EREGL
|36,74
|9.399.686.955
|% 0,33
|
|SKBNK
|2,14
|514.426.560
|% 2,88
|
|YKBNK
|9,66
|1.654.842.037
|% 2,66
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6061
|18,6077
|% 0,71
|
|Euro
|18,6209
|18,6274
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2496
|21,3562
|% 0,15
|
|Frank
|18,7198
|18,8325
|% 0,54
|
|Riyal
|4,9358
|4,9605
|% 0,64
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,17
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,62
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.691
|6.741
|-7,00
|
|Yarım
|3.260
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,76
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,94
|96,94
|-0,98
|