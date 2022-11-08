***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 14:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077935
BIST
14:084.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 67,71
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.400
En Düşük
4.297
14:0818,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1341
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:0818,6241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0891
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6241
En Düşük
18,4643
14:08999,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,52
|Açılış
|: 999,67
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:08
|GUBRF
|162,80
|720.057.834
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.802.541
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|31.903.745
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|2.273.056
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.702.665
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|36,78
|9.376.679.265
|% 0,44
|
|THYAO
|114,90
|8.217.709.856
|% 7,18
|
|ASELS
|36,90
|3.504.263.181
|% 3,48
|
|KRDMD
|13,36
|3.409.474.197
|% -3,54
|
|EKGYO
|4,92
|3.138.861.713
|% 2,71
|
|EKGYO
|4,92
|3.138.861.713
|% 2,71
|
|KRDMD
|13,36
|3.409.474.197
|% -3,54
|
|EREGL
|36,78
|9.376.679.265
|% 0,44
|
|SKBNK
|2,15
|514.170.473
|% 3,37
|
|YKBNK
|9,66
|1.647.612.296
|% 2,66
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6009
|18,6111
|% 0,73
|
|Euro
|18,6162
|18,6241
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,2381
|21,3446
|% 0,10
|
|Frank
|18,7167
|18,8295
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9355
|4,9602
|% 0,64
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,76
|
|Altın Gr.
|999
|999
|4,24
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.689
|6.740
|-8,00
|
|Yarım
|3.259
|3.295
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,93
|96,93
|-0,99
|