***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 14:22
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077936
BIST
14:164.411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 79,37
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
14:1618,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1307
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
14:1618,6215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0865
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
14:161.000,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.000,34
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.000,41
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler14:16
|GUBRF
|162,80
|721.853.193
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|28.868.829
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|DESA
|42,98
|32.013.688
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|33.909.462
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|EREGL
|37,02
|9.466.862.910
|% 1,09
|
|THYAO
|115,10
|8.423.305.996
|% 7,37
|
|ASELS
|37,08
|3.614.633.309
|% 3,98
|
|KRDMD
|13,39
|3.449.066.593
|% -3,32
|
|EKGYO
|5,01
|3.410.200.610
|% 4,59
|
|EKGYO
|5,01
|3.410.200.610
|% 4,59
|
|KRDMD
|13,39
|3.449.066.593
|% -3,32
|
|EREGL
|37,02
|9.466.862.910
|% 1,09
|
|SKBNK
|2,15
|515.833.863
|% 3,37
|
|ISCTR
|9,35
|1.654.593.026
|% 1,08
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6052
|18,6077
|% 0,71
|
|Euro
|18,6128
|18,6215
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,2561
|21,3627
|% 0,18
|
|Frank
|18,7246
|18,8374
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9354
|4,9602
|% 0,64
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|-2,17
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|4,62
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.759
|-29,00
|
|Tam
|6.691
|6.741
|-7,00
|
|Yarım
|3.260
|3.296
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.647
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,76
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,02
|
|B. Petrol
|96,94
|96,94
|-0,98
|
Seans Raporu
14:16
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14:31XU030
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14:30TKNSA
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14:29TKFEN
Yüzde 4.97 oranında artışla 37.16 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 765, 075 adet işlem