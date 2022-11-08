***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 15:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078018
BIST
16:164.379
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 47,72
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
16:1618,6098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1328
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
16:1618,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0751
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
16:161.000,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 5,42
|Açılış
|: 1.000,57
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler16:14
|GUBRF
|162,80
|768.758.152
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|30.221.293
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.399.742
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.998.962
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|KLRHO
|29,22
|131.665.497
|% -9,25
|
|EREGL
|35,92
|11.310.542.173
|% -1,91
|
|THYAO
|113,50
|10.756.972.724
|% 5,88
|
|EKGYO
|5,06
|5.866.222.171
|% 5,64
|
|ASELS
|36,68
|4.940.208.634
|% 2,86
|
|KRDMD
|13,18
|4.091.463.461
|% -4,84
|
|EKGYO
|5,06
|5.866.222.171
|% 5,64
|
|EREGL
|35,92
|11.310.542.173
|% -1,91
|
|KRDMD
|13,18
|4.091.463.461
|% -4,84
|
|SKBNK
|2,12
|595.108.524
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,22
|2.515.788.429
|% -0,32
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6051
|18,6086
|% 0,71
|
|Euro
|18,6065
|18,6164
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2195
|21,3259
|% 0,01
|
|Frank
|18,6830
|18,7955
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% 0,60
|
|16:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|5,34
|
|Cumhuriyet
|6.662
|6.763
|-25,00
|
|Tam
|6.698
|6.747
|-1,00
|
|Yarım
|3.264
|3.298
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,79
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|0,08
|
|B. Petrol
|97,52
|97,52
|-0,40
|