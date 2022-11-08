***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 15:43
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078027
BIST
15:494.377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 45,75
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
15:4918,6072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1302
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
15:4918,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0749
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
15:491.000,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,85
|Açılış
|: 1.000,18
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.001,12
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler15:49
|GRSEL
|15,95
|29.736.493
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|768.476.345
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|36.359.914
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|32.950.351
|% 9,98
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KERVN
|0,77
|1.660.716
|% -9,41
|
|SILVR
|31,30
|44.616.697
|% -9,28
|
|EREGL
|35,88
|11.135.106.073
|% -2,02
|
|THYAO
|113,90
|10.547.645.899
|% 6,25
|
|EKGYO
|5,02
|5.595.930.903
|% 4,80
|
|ASELS
|36,58
|4.827.931.514
|% 2,58
|
|KRDMD
|13,18
|4.005.921.843
|% -4,84
|
|EKGYO
|5,02
|5.595.930.903
|% 4,80
|
|EREGL
|35,88
|11.135.106.073
|% -2,02
|
|KRDMD
|13,18
|4.005.921.843
|% -4,84
|
|SKBNK
|2,12
|584.706.020
|% 1,92
|
|ISCTR
|9,23
|2.359.646.856
|% -0,22
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6050
|18,6072
|% 0,70
|
|Euro
|18,5999
|18,6099
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2441
|21,3506
|% 0,13
|
|Frank
|18,6803
|18,7928
|% 0,33
|
|Riyal
|4,9347
|4,9594
|% 0,62
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|-3,06
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|5,27
|
|Cumhuriyet
|6.660
|6.761
|-27,00
|
|Tam
|6.696
|6.745
|-3,00
|
|Yarım
|3.263
|3.297
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.648
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,73
|20,77
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,06
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|
Seans Raporu
15:49
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16:04TMPOL
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16:01XU030
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16:01XU100
Endeks 4, 373 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 91, 463.00 milyon TL de
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16:01ITTFH
Yüzde 4.67 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 290, 519 adet işlem