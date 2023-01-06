***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 15:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095231
BIST
15:475.228
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 111,67
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:4718,7711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:4719,7059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0585
|Açılış
|: 19,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:471.108,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,24
|Açılış
|: 1.108,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:47
|KRDMB
|16,72
|89.416.246
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.738.731
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.238.411
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|133.187.148
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|195.948.057
|% -10,00
|
|MARTI
|5,03
|105.969.374
|% -8,21
|
|ADEL
|126,50
|93.587.182
|% -7,73
|
|FMIZP
|207,00
|140.996.777
|% -6,84
|
|THYAO
|139,70
|8.297.631.324
|% 3,33
|
|EREGL
|40,90
|7.653.091.236
|% 2,05
|
|ASELS
|61,30
|6.673.073.598
|% 4,07
|
|EKGYO
|9,14
|4.381.430.493
|% 7,78
|
|KRDMD
|18,91
|4.343.565.341
|% 5,06
|
|EKGYO
|9,14
|4.381.430.493
|% 7,78
|
|YKBNK
|10,72
|2.601.272.218
|% 2,29
|
|KRDMD
|18,91
|4.343.565.341
|% 5,06
|
|SKBNK
|2,84
|578.918.511
|% 4,03
|
|EREGL
|40,90
|7.653.091.236
|% 2,05
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7629
|18,7711
|% 0,04
|
|Euro
|19,6873
|19,7059
|% -0,30
|
|Sterlin
|22,1753
|22,2865
|% -0,51
|
|Frank
|19,8877
|20,0075
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9780
|5,0029
|% 0,02
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.532
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.648
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,14
|0,10
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,23
|
Seans Raporu
15:47
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16:02ONCSM
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16:01ANSGR
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16:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 69 artarak (% 2.46 ) 5, 696
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16:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KRDMB, BRKVY
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16:00XU100
Endeks 5, 236 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 33 üstünde . İşlem hacmi 93, 158.00 milyon TL de