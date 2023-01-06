***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 15:53
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095235
BIST
17:045.360
En Yüksek
|Değişim
|: 4,77%
|| 243,86
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.365
En Düşük
4.961
17:0418,7629
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:0419,9300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0100
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9400
En Düşük
19,8200
17:041.115,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.115,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BRKVY
|28,82
|41.729.995
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|100.122.263
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.866.871
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.849.689
|% 9,99
|
|GMTAS
|5,73
|39.760.688
|% 9,98
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|123,50
|123.225.418
|% -9,92
|
|MARTI
|4,98
|118.101.384
|% -9,12
|
|ULUFA
|6,80
|33.991.193
|% -8,97
|
|FMIZP
|207,50
|164.628.964
|% -6,62
|
|EREGL
|41,90
|10.768.965.653
|% 4,54
|
|THYAO
|141,50
|9.480.313.671
|% 4,66
|
|ASELS
|62,30
|7.565.914.995
|% 5,77
|
|KRDMD
|19,49
|6.127.686.048
|% 8,28
|
|EKGYO
|9,22
|4.873.513.296
|% 8,73
|
|EKGYO
|9,22
|4.873.513.296
|% 8,73
|
|KRDMD
|19,49
|6.127.686.048
|% 8,28
|
|YKBNK
|10,92
|3.014.013.216
|% 4,20
|
|EREGL
|41,90
|10.768.965.653
|% 4,54
|
|SKBNK
|2,89
|661.821.223
|% 5,86
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7514
|18,7629
|% -0,01
|
|Euro
|19,9200
|19,9300
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,3131
|22,4250
|% 0,11
|
|Frank
|19,9760
|20,0963
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,29
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|10,82
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.577
|7.637
|49,00
|
|Yarım
|3.669
|3.733
|24,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.867
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,28
|
|B. Petrol
|80,04
|80,04
|1,35
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19KRDMD
Yüzde 8.28 oranında artışla 19.49 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 536, 642 adet işlem
-
17:18PRKME
Yüzde 8.94 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 006 adet işlem
-
17:16AHGAZ
Yüzde 8.87 oranında artışla 93.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 569, 036 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 7 artarak (% 4.44 ) 5, 806
-
17:15XU100
Endeks 5, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 33 üstünde . İşlem hacmi 114, 257.00 milyon TL de