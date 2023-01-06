***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 15:59
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095262
BIST
16:215.271
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 154,19
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:2118,7764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,9280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:2119,7303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0341
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:211.107,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.107,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:21
|KRDMB
|16,72
|99.402.149
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|41.090.162
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.563.430
|% 9,99
|
|TETMT
|278,60
|4.719.043
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.371.507
|% -10,00
|
|ADEL
|123,40
|110.992.943
|% -9,99
|
|MARTI
|5,03
|109.875.447
|% -8,21
|
|ULUFA
|6,92
|31.253.219
|% -7,36
|
|EREGL
|41,44
|9.690.175.391
|% 3,39
|
|THYAO
|140,00
|8.673.764.252
|% 3,55
|
|ASELS
|61,55
|6.925.060.221
|% 4,50
|
|KRDMD
|19,24
|5.517.559.695
|% 6,89
|
|EKGYO
|9,12
|4.499.950.194
|% 7,55
|
|EKGYO
|9,12
|4.499.950.194
|% 7,55
|
|KRDMD
|19,24
|5.517.559.695
|% 6,89
|
|YKBNK
|10,70
|2.722.778.174
|% 2,10
|
|EREGL
|41,44
|9.690.175.391
|% 3,39
|
|SKBNK
|2,85
|613.671.199
|% 4,40
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7502
|18,7764
|% 0,07
|
|Euro
|19,7137
|19,7303
|% -0,17
|
|Sterlin
|22,2056
|22,3170
|% -0,37
|
|Frank
|19,8971
|20,0170
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9785
|5,0034
|% 0,03
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,78
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|2,73
|
|Cumhuriyet
|7.493
|7.606
|7,00
|
|Tam
|7.538
|7.597
|9,00
|
|Yarım
|3.650
|3.714
|5,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.857
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,13
|0,10
|
|B. Petrol
|78,85
|78,85
|0,16
|
Seans Raporu
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