***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:01
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095265
BIST
15:525.245
En Yüksek
|Değişim
|: 2,51%
|| 128,43
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
15:5218,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
15:5219,7037
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0607
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
15:521.107,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,81
|Açılış
|: 1.108,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler15:49
|BRKVY
|28,82
|40.740.604
|% 10,00
|
|KRDMB
|16,72
|90.370.758
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.238.411
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|134.082.987
|% 9,96
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|195.948.057
|% -10,00
|
|ADEL
|125,70
|93.793.640
|% -8,32
|
|MARTI
|5,05
|105.998.002
|% -7,85
|
|FMIZP
|206,40
|141.679.645
|% -7,11
|
|THYAO
|139,20
|8.355.085.119
|% 2,96
|
|EREGL
|40,88
|7.762.849.683
|% 2,00
|
|ASELS
|61,25
|6.683.288.038
|% 3,99
|
|KRDMD
|18,92
|4.425.429.426
|% 5,11
|
|EKGYO
|9,15
|4.388.284.339
|% 7,90
|
|EKGYO
|9,15
|4.388.284.339
|% 7,90
|
|YKBNK
|10,69
|2.613.937.419
|% 2,00
|
|KRDMD
|18,92
|4.425.429.426
|% 5,11
|
|SKBNK
|2,84
|580.541.587
|% 4,03
|
|EREGL
|40,88
|7.762.849.683
|% 2,00
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7599
|18,7744
|% 0,05
|
|Euro
|19,6867
|19,7032
|% -0,31
|
|Sterlin
|22,1870
|22,2982
|% -0,45
|
|Frank
|19,8872
|20,0070
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9779
|5,0028
|% 0,01
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|2,41
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,04
|
|Cumhuriyet
|7.491
|7.604
|5,00
|
|Tam
|7.532
|7.590
|2,00
|
|Yarım
|3.648
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,11
|14,14
|0,10
|
|B. Petrol
|78,46
|78,46
|-0,23
|