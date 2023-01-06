***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095267
BIST
17:065.375
En Yüksek
|Değişim
|: 5,05%
|| 258,36
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.375
En Düşük
4.961
17:0618,7588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0054
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
17:0619,7535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0109
|Açılış
|: 19,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
17:061.115,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 9,30
|Açılış
|: 1.115,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.117,84
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler17:04
|KRDMB
|16,72
|100.857.759
|% 10,00
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|KRDMA
|17,55
|146.400.227
|% 9,96
|
|EGGUB
|104,10
|87.721.078
|% 9,93
|
|CELHA
|35,64
|4.438.988
|% 9,66
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|ADEL
|125,30
|127.562.426
|% -8,61
|
|MARTI
|5,01
|121.505.942
|% -8,58
|
|DYOBY
|29,82
|280.512.536
|% -6,23
|
|FMIZP
|209,00
|166.679.681
|% -5,94
|
|EREGL
|42,20
|11.151.152.488
|% 5,29
|
|THYAO
|142,20
|9.762.780.292
|% 5,18
|
|ASELS
|62,45
|7.687.399.133
|% 6,03
|
|KRDMD
|19,59
|6.265.253.619
|% 8,83
|
|EKGYO
|9,18
|4.970.736.940
|% 8,25
|
|EKGYO
|9,18
|4.970.736.940
|% 8,25
|
|KRDMD
|19,59
|6.265.253.619
|% 8,83
|
|YKBNK
|10,98
|3.165.812.020
|% 4,77
|
|EREGL
|42,20
|11.151.152.488
|% 5,29
|
|SKBNK
|2,89
|680.097.065
|% 5,86
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7514
|18,7629
|% -0,01
|
|Euro
|19,9200
|19,9300
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,3131
|22,4250
|% 0,11
|
|Frank
|19,9760
|20,0963
|% 0,08
|
|Riyal
|4,9779
|5,0029
|% 0,02
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|14,29
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|10,82
|
|Cumhuriyet
|7.533
|7.647
|48,00
|
|Tam
|7.577
|7.637
|49,00
|
|Yarım
|3.669
|3.733
|24,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.867
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,62
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,28
|
|B. Petrol
|80,04
|80,04
|1,35
|
Seans Raporu
17:04
daha fazla
-
17:19KRDMD
Yüzde 8.28 oranında artışla 19.49 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 536, 642 adet işlem
-
17:18PRKME
Yüzde 8.94 oranında artışla 22.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 191, 006 adet işlem
-
17:16AHGAZ
Yüzde 8.87 oranında artışla 93.25 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 569, 036 adet işlem
-
17:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 7 artarak (% 4.44 ) 5, 806
-
17:15XU100
Endeks 5, 338 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 4, 33 üstünde . İşlem hacmi 114, 257.00 milyon TL de