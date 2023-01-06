***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095271
BIST
16:195.260
En Yüksek
|Değişim
|: 2,81%
|| 143,70
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:1918,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:1919,7345
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0299
|Açılış
|: 19,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:191.108,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,15
|Açılış
|: 1.108,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:17
|KRDMB
|16,72
|99.224.249
|% 10,00
|
|BRKVY
|28,82
|40.906.117
|% 10,00
|
|TETMT
|278,60
|4.719.043
|% 9,99
|
|HKTM
|61,65
|61.543.640
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|200.134.962
|% -10,00
|
|ADEL
|123,40
|108.688.813
|% -9,99
|
|MARTI
|5,03
|109.618.918
|% -8,21
|
|ULUFA
|6,90
|31.098.460
|% -7,63
|
|EREGL
|41,42
|9.607.330.735
|% 3,34
|
|THYAO
|139,80
|8.649.013.957
|% 3,40
|
|ASELS
|61,45
|6.896.478.301
|% 4,33
|
|KRDMD
|19,16
|5.459.707.564
|% 6,44
|
|EKGYO
|9,14
|4.490.150.079
|% 7,78
|
|EKGYO
|9,14
|4.490.150.079
|% 7,78
|
|KRDMD
|19,16
|5.459.707.564
|% 6,44
|
|YKBNK
|10,69
|2.706.597.138
|% 2,00
|
|EREGL
|41,42
|9.607.330.735
|% 3,34
|
|SKBNK
|2,85
|611.530.214
|% 4,40
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7591
|18,7723
|% 0,04
|
|Euro
|19,7256
|19,7445
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,2024
|22,3137
|% -0,39
|
|Frank
|19,8977
|20,0176
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9784
|5,0033
|% 0,02
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|2,85
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,60
|
|Cumhuriyet
|7.495
|7.608
|9,00
|
|Tam
|7.530
|7.588
|0,00
|
|Yarım
|3.647
|3.709
|0,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.854
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,36
|23,39
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,09
|14,11
|0,07
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,11
|