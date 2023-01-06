***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.01.2023 16:03
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095270
BIST
16:075.266
En Yüksek
|Değişim
|: 2,92%
|| 149,18
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
16:0718,7729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
16:0719,7156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0488
|Açılış
|: 19,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6753
16:071.107,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,53
|Açılış
|: 1.107,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler16:05
|BRKVY
|28,82
|40.870.438
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|61.465.468
|% 9,99
|
|TERA
|25,64
|195.116.932
|% 9,95
|
|TETMT
|278,50
|4.686.297
|% 9,95
|
|GMTAS
|5,69
|31.566.067
|% 9,21
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,62
|196.544.011
|% -10,00
|
|ADEL
|123,70
|99.812.478
|% -9,77
|
|MARTI
|5,02
|107.745.977
|% -8,39
|
|FMIZP
|206,30
|144.877.578
|% -7,16
|
|EREGL
|41,38
|8.711.350.332
|% 3,24
|
|THYAO
|139,90
|8.545.035.444
|% 3,48
|
|ASELS
|61,65
|6.830.693.327
|% 4,67
|
|KRDMD
|19,28
|5.065.357.050
|% 7,11
|
|EKGYO
|9,15
|4.443.082.409
|% 7,90
|
|EKGYO
|9,15
|4.443.082.409
|% 7,90
|
|KRDMD
|19,28
|5.065.357.050
|% 7,11
|
|YKBNK
|10,71
|2.656.776.714
|% 2,19
|
|EREGL
|41,38
|8.711.350.332
|% 3,24
|
|SKBNK
|2,84
|597.966.306
|% 4,03
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7644
|18,7723
|% 0,04
|
|Euro
|19,6972
|19,7088
|% -0,28
|
|Sterlin
|22,1822
|22,2934
|% -0,48
|
|Frank
|19,8879
|20,0077
|% -0,36
|
|Riyal
|4,9780
|5,0030
|% 0,02
|
|16:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|2,52
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|2,27
|
|Cumhuriyet
|7.492
|7.605
|6,00
|
|Tam
|7.533
|7.591
|3,00
|
|Yarım
|3.648
|3.710
|1,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.855
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|0,09
|
|B. Petrol
|78,36
|78,36
|-0,33
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Seans Raporu
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