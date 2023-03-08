***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2023 10:15
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121447
BIST
13:045.365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -16,58
|Açılış
|: 5.379
|
|Önceki Kapanış
|: 5.382
|
5.408
En Düşük
5.350
13:0418,9417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0214
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1100
|
18,9476
En Düşük
18,8991
13:0419,9793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 20,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3500
|
19,9873
En Düşük
19,8891
13:041.105,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.105,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,74
|
1.105,47
En Düşük
1.100,64
BIST En Aktif Hisseler13:04
|SDTTR
|101,20
|298.533.877
|% 10,00
|
|SOKE
|17,18
|190.497.771
|% 9,99
|
|ONCSM
|90,45
|24.744.889
|% 9,97
|
|EYGYO
|19,00
|101.890.039
|% 9,95
|
|OTTO
|102,80
|864.034
|% 9,95
|
|ULUSE
|196,30
|233.490.672
|% -10,00
|
|DOAS
|142,30
|1.598.599.061
|% -9,94
|
|CEOEM
|19,98
|47.500.940
|% -7,50
|
|ZEDUR
|58,50
|770.094
|% -7,14
|
|PCILT
|29,84
|35.373.273
|% -6,87
|
|ASTOR
|50,95
|3.204.328.718
|% 4,53
|
|EREGL
|43,14
|2.358.914.779
|% -2,66
|
|ISCTR
|13,27
|1.702.404.217
|% 2,23
|
|DOAS
|142,30
|1.598.599.061
|% -9,94
|
|THYAO
|140,60
|1.458.651.418
|% -0,28
|
|EKGYO
|8,16
|1.068.618.668
|% 0,74
|
|ISCTR
|13,27
|1.702.404.217
|% 2,23
|
|YKBNK
|10,82
|1.223.749.094
|% 1,03
|
|AKBNK
|18,80
|1.405.693.412
|% 0,97
|
|AKFGY
|4,28
|270.547.211
|% 5,42
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9381
|18,9417
|% 0,11
|
|Euro
|19,9697
|19,9793
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,3477
|22,4597
|% 0,17
|
|Frank
|20,0137
|20,1343
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0299
|5,0551
|% 0,09
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|0,56
|
|Altın Gr.
|1.105
|1.105
|1,45
|
|Cumhuriyet
|7.481
|7.594
|-74,00
|
|Tam
|7.527
|7.579
|-4,00
|
|Yarım
|3.677
|3.709
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.839
|1.854
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,22
|12,23
|0,01
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,29
|