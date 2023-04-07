***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2023 12:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133447
BIST
13:134.929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,85
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:1319,2589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0076
|Açılış
|: 19,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:1321,3700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0300
|Açılış
|: 21,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,3800
En Düşük
21,3600
13:131.243,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.243,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|29.701.247
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|36.376.480
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.894.874
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.922.667
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,26
|63.611.680
|% -7,87
|
|ONCSM
|120,00
|101.626.102
|% -7,12
|
|POLTK
|2.087,00
|20.735.743
|% -5,33
|
|CASA
|142,10
|439.031
|% -4,31
|
|DITAS
|27,82
|10.852.040
|% -4,07
|
|KOZAL
|21,82
|1.508.810.686
|% 1,96
|
|THYAO
|127,80
|1.452.107.857
|% 0,47
|
|ASTOR
|58,45
|1.431.698.157
|% -0,51
|
|GESAN
|73,75
|1.340.681.412
|% 9,10
|
|AKFYE
|15,17
|1.062.537.911
|% 1,13
|
|EKGYO
|6,58
|760.645.049
|% 2,65
|
|AKFYE
|15,17
|1.062.537.911
|% 1,13
|
|KOZAL
|21,82
|1.508.810.686
|% 1,96
|
|YYAPI
|2,97
|182.125.393
|% 3,13
|
|SKBNK
|2,51
|138.774.252
|% 0,00
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2491
|19,2644
|% 0,07
|
|Euro
|21,0169
|21,0294
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,8811
|24,0009
|% 0,07
|
|Frank
|21,2064
|21,3341
|% 0,08
|
|Riyal
|5,1178
|5,1435
|% 0,06
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|1,10
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.513
|8.569
|6,00
|
|Yarım
|4.158
|4.193
|3,00
|
|Çeyrek
|2.079
|2.097
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|