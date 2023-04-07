***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2023 12:09
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133452
BIST
13:124.928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 15,54
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.944
En Düşük
4.909
13:1219,2644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0131
|Açılış
|: 19,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
13:1221,0294
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0043
|Açılış
|: 21,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9763
13:121.243,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,10
|Açılış
|: 1.243,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler13:12
|MRSHL
|529,10
|14.670.767
|% 10,00
|
|MARKA
|19,61
|29.701.247
|% 9,98
|
|ELITE
|15,00
|36.057.595
|% 9,97
|
|EDIP
|7,42
|13.894.874
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,44
|8.901.768
|% 9,90
|
|TMPOL
|33,16
|63.187.686
|% -8,14
|
|ONCSM
|120,00
|100.209.643
|% -7,12
|
|POLTK
|2.088,40
|20.668.949
|% -5,26
|
|CASA
|142,10
|439.031
|% -4,31
|
|DITAS
|27,80
|10.820.793
|% -4,14
|
|KOZAL
|21,76
|1.487.523.077
|% 1,68
|
|THYAO
|127,80
|1.444.949.041
|% 0,47
|
|ASTOR
|58,20
|1.417.628.922
|% -0,94
|
|GESAN
|73,40
|1.330.702.655
|% 8,58
|
|AKFYE
|15,22
|1.057.656.526
|% 1,47
|
|EKGYO
|6,59
|758.645.888
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,22
|1.057.656.526
|% 1,47
|
|KOZAL
|21,76
|1.487.523.077
|% 1,68
|
|YYAPI
|2,98
|181.826.637
|% 3,47
|
|SKBNK
|2,51
|138.753.646
|% 0,00
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2491
|19,2644
|% 0,07
|
|Euro
|21,0169
|21,0294
|% -0,02
|
|Sterlin
|23,8811
|24,0008
|% 0,07
|
|Frank
|21,2035
|21,3312
|% 0,07
|
|Riyal
|5,1174
|5,1431
|% 0,06
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|1,12
|
|Cumhuriyet
|8.466
|8.594
|22,00
|
|Tam
|8.512
|8.567
|4,00
|
|Yarım
|4.157
|4.192
|2,00
|
|Çeyrek
|2.079
|2.096
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,44
|15,48
|0,02
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|