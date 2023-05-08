***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.05.2023 17:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148148
BIST
17:594.562
En Yüksek
|Değişim
|: 3,66%
|| 161,18
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.578
En Düşük
4.374
17:5919,5063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,6977
En Düşük
19,4540
17:5921,5080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0079
|Açılış
|: 22,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5849
En Düşük
21,4429
17:591.271,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.271,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.278,51
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ZEDUR
|35,94
|3.570.468
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|106.131.245
|% 9,96
|
|PAMEL
|160,30
|87.610.471
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|50.113.907
|% 9,94
|
|ISBIR
|66,45
|1.655.066
|% 8,14
|
|GRTRK
|25,22
|156.782.535
|% -9,99
|
|LIDER
|64,80
|55.437.983
|% -9,94
|
|PAGYO
|29,18
|14.666.754
|% -7,37
|
|ALFAS
|274,50
|552.397.670
|% -5,93
|
|EUPWR
|66,20
|1.615.044.926
|% -5,43
|
|EUPWR
|66,20
|1.615.044.926
|% -5,43
|
|ASTOR
|44,00
|1.184.619.801
|% -1,17
|
|GESAN
|48,60
|643.791.478
|% -3,48
|
|ALFAS
|274,50
|552.397.670
|% -5,93
|
|PGSUS
|447,90
|464.386.028
|% 2,28
|
|ODAS
|5,44
|258.663.101
|% 3,62
|
|AKFYE
|11,19
|335.471.463
|% 0,81
|
|FORMT
|2,76
|76.410.728
|% -3,16
|
|ASTOR
|44,00
|1.184.619.801
|% -1,17
|
|EUPWR
|66,20
|1.615.044.926
|% -5,43
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5006
|19,5063
|% -0,04
|
|Euro
|21,5026
|21,5080
|% 0,04
|
|Sterlin
|24,5739
|24,6971
|% -0,01
|
|Frank
|21,8622
|21,9939
|% 0,14
|
|Riyal
|5,1848
|5,2108
|% -0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.027
|2.027
|9,60
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|5,59
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.545
|4.630
|1,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.301
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|16,09
|16,10
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,89
|76,89
|1,59
|