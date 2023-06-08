***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.06.2023 10:46
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157072
BIST
11:225.562
En Düşük
|Değişim
|: 0,02%
|| 1,07
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:2223,3678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1125
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:2225,2195
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2749
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:221.462,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 11,79
|Açılış
|: 1.462,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:20
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|EGPRO
|91,50
|66.707.627
|% 9,98
|
|BURVA
|53,80
|58.249.284
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.927.547
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|231.671.347
|% 9,91
|
|DOGUB
|15,12
|80.592.504
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,25
|8.158.075
|% -9,01
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|MARKA
|10,20
|10.892.852
|% -5,56
|
|IHEVA
|1,81
|31.570.366
|% -3,72
|
|THYAO
|171,40
|2.127.727.296
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,35
|1.727.902.832
|% 1,98
|
|AKBNK
|18,75
|1.647.861.854
|% 1,96
|
|GARAN
|30,92
|1.440.482.602
|% 3,14
|
|ISCTR
|13,76
|1.414.903.613
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,10
|1.196.260.161
|% 1,63
|
|YKBNK
|12,35
|1.727.902.832
|% 1,98
|
|ISCTR
|13,76
|1.414.903.613
|% 3,61
|
|AKBNK
|18,75
|1.647.861.854
|% 1,96
|
|SKBNK
|2,57
|170.676.299
|% 2,39
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3608
|23,3697
|% 0,49
|
|Euro
|25,1449
|25,2419
|% 1,19
|
|Sterlin
|29,0305
|29,1761
|% 0,65
|
|Frank
|25,5979
|25,7521
|% 0,57
|
|Riyal
|6,2100
|6,2411
|% 0,43
|
|11:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.463
|11,67
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.802
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,83
|0,29
|
|B. Petrol
|76,92
|76,92
|-0,03
|
Seans Raporu
11:20
daha fazla
-
11:35COSMO
Yüzde -3.54 oranında düşüşle 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 942 adet işlem
-
11:33MARKA
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 10.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 042, 331 adet işlem
-
11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, ODAS, SISE
-
11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 5 kaybederek (% -0.11 ) 5, 018
-
11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, SODSN, PENTA, BURVA