***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.07.2023 16:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166349
BIST
'
17:526.149
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 41,85
|Açılış
|: 6.135
|
|Önceki Kapanış
|: 6.107
|
6.124
En Yüksek
6.208
17:5226,0887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0217
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,3537
En Düşük
25,7997
17:5228,4302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1529
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4500
|
28,6615
En Düşük
28,0530
17:521.597,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,65
|Açılış
|: 1.597,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,72
|
1.623,81
En Düşük
1.588,91
BIST En Aktif Hisseler17:50
|YYLGD
|31,68
|222.907.834
|% 10,00
|
|BFREN
|5.003,30
|135.492.244
|% 10,00
|
|GRNYO
|7,81
|92.136.252
|% 10,00
|
|POLTK
|2.881,90
|66.239.188
|% 10,00
|
|TETMT
|267,40
|22.192.902
|% 10,00
|
|AVHOL
|118,30
|38.195.141
|% -9,97
|
|IHAAS
|33,92
|113.502.659
|% -7,37
|
|MERIT
|49,78
|61.057.914
|% -7,13
|
|ATLAS
|4,02
|29.377.665
|% -3,37
|
|ETILR
|14,27
|69.037.287
|% -3,25
|
|THYAO
|217,60
|10.192.069.618
|% 0,51
|
|TUPRS
|87,80
|4.579.793.954
|% 3,72
|
|SISE
|46,74
|4.086.353.146
|% 1,21
|
|EKGYO
|7,91
|3.634.635.221
|% 1,02
|
|ASTOR
|74,05
|3.589.661.569
|% 4,59
|
|EKGYO
|7,91
|3.634.635.221
|% 1,02
|
|YKBNK
|13,05
|3.499.149.109
|% -1,58
|
|ZOREN
|3,53
|751.765.878
|% 0,28
|
|ISCTR
|14,00
|2.543.529.772
|% -1,75
|
|ODAS
|8,30
|1.430.216.916
|% 5,46
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0633
|26,0721
|% 0,02
|
|Euro
|28,3011
|28,4112
|% 0,47
|
|Sterlin
|32,9329
|33,0980
|% -0,29
|
|Frank
|28,8719
|29,0458
|% -0,09
|
|Riyal
|6,9207
|6,9554
|% -0,15
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|-9,74
|
|Altın Gr.
|1.594
|1.594
|-11,58
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|-14,00
|
|Tam
|10.358
|10.592
|-2,00
|
|Yarım
|5.187
|5.320
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.602
|2.660
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|18,90
|18,93
|-0,47
|
|B. Petrol
|75,16
|75,16
|-1,49
|
Seans Raporu
17:50
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17:59ALMAD
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.69 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 382 adet işlem
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17:58KAPLM
Yüzde 9.95 oranında artışla 100.00 lira fiyatla işlem gören hissede 387, 700 adet işlem
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17:57GRNYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.81 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 255, 594 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 6, 167 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 100, 336.00 milyon TL de
-
17:55PRKAB
Yüzde 6.88 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 760, 090 adet işlem