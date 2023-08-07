***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.08.2023 14:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181437
BIST
'
16:197.467
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 66,10
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1926,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0849
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1929,7669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1003
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:191.684,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,56
|Açılış
|: 1.684,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:19
|MIPAZ
|28,60
|25.518.065
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|30.299.016
|% 9,99
|
|AGHOL
|167,40
|259.655.194
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|Z30KP
|103,15
|1.400.097
|% -9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|96,85
|337.356.212
|% -8,98
|
|SASA
|58,85
|5.098.356.214
|% -7,90
|
|THYAO
|263,80
|11.878.745.639
|% 6,03
|
|KLSER
|53,35
|5.182.028.724
|% 9,64
|
|SASA
|58,85
|5.098.356.214
|% -7,90
|
|SISE
|53,55
|3.465.492.289
|% -2,37
|
|EKGYO
|8,99
|3.428.161.436
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.428.161.436
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,82
|3.173.347.247
|% 2,49
|
|ADESE
|1,89
|292.442.449
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,11
|1.988.363.046
|% 0,31
|
|FZLGY
|15,69
|1.794.751.676
|% 7,54
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9949
|26,9989
|% 0,32
|
|Euro
|29,7458
|29,7669
|% 0,34
|
|Sterlin
|34,3862
|34,5586
|% 0,50
|
|Frank
|30,7586
|30,9439
|% 0,11
|
|Riyal
|7,1745
|7,2104
|% 0,30
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|-3,38
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|2,56
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|52,00
|
|Tam
|11.050
|11.132
|28,00
|
|Yarım
|5.529
|5.591
|13,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.796
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,49
|23,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,40
|20,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,71
|85,71
|-0,53
|
Seans Raporu
16:19
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16:33XU100
Endeks 7, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 94, 373.00 milyon TL de
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16:33ZRE20
Yüzde 7.89 oranında artışla 110.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727 adet işlem
-
16:32ISSEN
Yüzde 4.79 oranında artışla 15.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 279, 245 adet işlem
-
16:31AKFYE
Yüzde 4.54 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 364, 849 adet işlem
-
16:30HKTM
Yüzde 4.73 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 132 adet işlem