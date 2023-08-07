***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.08.2023 14:20
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181439
BIST
'
16:187.466
En Düşük
|Değişim
|: 0,89%
|| 65,73
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.399
En Yüksek
7.492
16:1827,0255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1115
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
16:1829,7497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0831
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6113
16:181.683,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,26
|Açılış
|: 1.683,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.677,98
BIST En Aktif Hisseler16:18
|MIPAZ
|28,60
|25.515.205
|% 10,00
|
|ZPT10
|53,02
|279.191
|% 10,00
|
|AGHOL
|167,40
|259.629.582
|% 9,99
|
|SAMAT
|18,50
|109.431.671
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|11.309.142
|% 9,99
|
|Z30KP
|103,15
|1.400.097
|% -9,99
|
|UZERB
|224,90
|1.568.453
|% -9,97
|
|EDIP
|14,01
|29.661.984
|% -9,96
|
|ZEDUR
|97,10
|337.038.575
|% -8,74
|
|SASA
|58,80
|5.075.575.491
|% -7,98
|
|THYAO
|263,70
|11.860.507.469
|% 5,99
|
|KLSER
|53,25
|5.144.581.280
|% 9,43
|
|SASA
|58,80
|5.075.575.491
|% -7,98
|
|SISE
|53,50
|3.459.644.611
|% -2,46
|
|EKGYO
|8,99
|3.399.731.487
|% 1,47
|
|EKGYO
|8,99
|3.399.731.487
|% 1,47
|
|YKBNK
|14,82
|3.121.711.473
|% 2,49
|
|ADESE
|1,89
|292.436.440
|% 9,88
|
|ISCTR
|16,10
|1.978.089.896
|% 0,25
|
|FZLGY
|15,66
|1.788.023.331
|% 7,33
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9697
|27,0255
|% 0,41
|
|Euro
|29,7378
|29,7497
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,3886
|34,5610
|% 0,51
|
|Frank
|30,7560
|30,9412
|% 0,10
|
|Riyal
|7,1737
|7,2096
|% 0,29
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-1,58
|
|Altın Gr.
|1.684
|1.684
|2,80
|
|Cumhuriyet
|11.297
|11.468
|49,00
|
|Tam
|11.059
|11.141
|37,00
|
|Yarım
|5.534
|5.596
|18,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.798
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,59
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,42
|20,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,75
|85,75
|-0,49
|
Seans Raporu
16:18
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16:33XU100
Endeks 7, 465 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 94, 373.00 milyon TL de
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16:33ZRE20
Yüzde 7.89 oranında artışla 110.70 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 727 adet işlem
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16:32ISSEN
Yüzde 4.79 oranında artışla 15.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 279, 245 adet işlem
-
16:31AKFYE
Yüzde 4.54 oranında artışla 15.90 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 364, 849 adet işlem
-
16:30HKTM
Yüzde 4.73 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 793, 132 adet işlem