***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.09.2023 09:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192937
BIST
'
18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
0
En Yüksek
0
18:0526,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0526
|Açılış
|: 89,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 89,9200
|
26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0643
|Açılış
|: 23,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,8400
|
29,0259
En Düşük
28,6673
18:0519,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,13
|Açılış
|: 19,94
|
|Önceki Kapanış
|: 19,81
|
20,02
En Düşük
19,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|15,44
|2.017.620.493
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|YGYO
|2,49
|28.463.667
|% 0,00
|
|VAKBN
|15,44
|2.017.620.493
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|YGYO
|2,49
|28.463.667
|% 0,00
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 0,00
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 0,00
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8491
|26,8535
|% 0,19
|
|Euro
|28,7806
|28,7942
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,4251
|33,5927
|% 0,27
|
|Frank
|30,0423
|30,2233
|% 0,43
|
|Riyal
|7,1368
|7,1726
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.926
|5,79
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.663
|7,70
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|11.029
|11.127
|18,00
|
|Yarım
|5.531
|5.585
|9,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.792
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,09
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,92
|19,95
|0,14
|
|B. Petrol
|89,59
|89,59
|-0,33
|