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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

08.09.2023 09:44
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192964


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VAKBN 15,44 2.017.620.493 % 0,00  
YESIL 4,92 51.778.613 % 0,00  
YAPRK 131,50 29.668.690 % 0,00  
YYAPI 3,15 58.153.069 % 0,00  
YGYO 2,49 28.463.667 % 0,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,8492 26,8542 % 0,20  
Euro 28,7676 28,7778 % 0,22  
Sterlin 33,4251 33,5927 % 0,27  
Frank 30,0423 30,2233 % 0,43  
Riyal 7,1368 7,1726 % 0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.926 1.926 6,04  
Altın Gr. 1.662 1.663 7,99  
Cumhuriyet 11.238 11.408 -15,00  
Tam 11.025 11.123 14,00  
Yarım 5.530 5.583 7,00  
Çeyrek 2.756 2.791 3,00  
Gümüş.Ons 23,08 23,11 0,13  
Gümüş Gr. 19,96 19,99 0,19  
B. Petrol 89,55 89,55 -0,37  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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