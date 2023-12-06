***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.12.2023 17:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223044
BIST
'
18:057.855
En Düşük
|Değişim
|: -2,51%
|| -202,36
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.855
En Yüksek
8.112
18:0528,9251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0432
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
18:0531,2364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0219
|Açılış
|: 31,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2780
En Düşük
31,1381
18:051.884,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,83
|Açılış
|: 1.884,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.958,00
|95.728.696
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.002,00
|552.109.036
|% 10,00
|
|ISATR
|974.357,50
|974.358
|% 10,00
|
|OZSUB
|33,26
|128.972.004
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|505.154.713
|% 9,99
|
|BTCIM
|160,20
|527.247.986
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|79.239.487
|% -10,00
|
|ORMA
|146,00
|6.697.154
|% -9,99
|
|KENT
|585,50
|6.127.092
|% -9,99
|
|GEDIK
|15,60
|91.511.409
|% -9,98
|
|THYAO
|251,25
|7.395.226.629
|% -2,99
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|AKBNK
|36,50
|4.742.143.706
|% -0,16
|
|BINHO
|313,00
|3.873.544.948
|% -9,86
|
|EKGYO
|7,38
|2.511.834.805
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,66
|6.235.221.105
|% 1,16
|
|YKBNK
|20,42
|4.785.171.725
|% 0,69
|
|ODAS
|10,11
|1.945.236.585
|% -7,25
|
|IHLAS
|1,17
|195.813.095
|% -4,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9180
|28,9280
|% 0,16
|
|Euro
|31,2156
|31,2371
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,3054
|36,4875
|% 0,13
|
|Frank
|32,9571
|33,1556
|% 0,28
|
|Riyal
|7,6883
|7,7268
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,00
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|894,26
|897,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|954,71
|957,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,56
|74,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,47
|2.027,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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