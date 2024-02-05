***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2024 13:00
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246715
BIST
'
15:428.753
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 87,52
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:4230,5544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0637
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:4232,8860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0637
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:421.988,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,89
|Açılış
|: 1.988,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:42
|MEGMT
|55,00
|894.013.032
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.779.321
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.069.407
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,88
|488.811.670
|% -8,46
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|286,25
|9.972.262.034
|% 1,69
|
|YKBNK
|22,94
|3.516.966.688
|% 2,96
|
|SASA
|39,42
|3.249.346.266
|% 4,73
|
|AKBNK
|40,36
|3.170.343.922
|% 2,80
|
|BINHO
|622,50
|2.870.824.672
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|308.830.754
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.516.966.688
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,19
|1.542.508.125
|% 2,62
|
|AKFGY
|2,19
|267.099.079
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,98
|2.749.448.171
|% 1,64
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5502
|30,5544
|% 0,21
|
|Euro
|32,8754
|32,8860
|% -0,19
|
|Sterlin
|38,2861
|38,4782
|% -0,34
|
|Frank
|35,0067
|35,2176
|% -0,12
|
|Riyal
|8,1219
|8,1626
|% 0,17
|
|15:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,41
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|900,10
|901,19
|% 0,66
|
|Paladyum
|931,22
|934,48
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,22
|77,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,42
|2.023,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:42
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