***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2024 13:00
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246719
BIST
'
15:438.753
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 87,14
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:4330,5503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0596
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:4332,8865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0632
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:431.987,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -8,42
|Açılış
|: 1.987,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MEGMT
|55,00
|893.941.477
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.762.154
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.069.407
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,80
|486.242.536
|% -8,69
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|286,25
|9.942.241.711
|% 1,69
|
|YKBNK
|22,94
|3.512.938.381
|% 2,96
|
|SASA
|39,44
|3.204.084.447
|% 4,78
|
|AKBNK
|40,38
|3.168.830.990
|% 2,85
|
|BINHO
|622,50
|2.870.584.387
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,64
|308.647.936
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.512.938.381
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,17
|1.457.829.990
|% 2,42
|
|AKFGY
|2,19
|265.514.506
|% 1,39
|
|ISCTR
|26,00
|2.747.008.201
|% 1,72
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5500
|30,5544
|% 0,21
|
|Euro
|32,8714
|32,8841
|% -0,20
|
|Sterlin
|38,2872
|38,4792
|% -0,34
|
|Frank
|35,0083
|35,2192
|% -0,12
|
|Riyal
|8,1218
|8,1625
|% 0,16
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,44
|% 0,66
|
|Platin
|899,87
|901,40
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,38
|933,64
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,18
|77,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,00
|2.023,24
|% 0,66
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Seans Raporu
15:41
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