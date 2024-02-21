***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
21.02.2024 16:49
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251072
BIST
'
17:379.278
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -66,99
|Açılış
|: 9.393
|
|Önceki Kapanış
|: 9.345
|
9.246
En Yüksek
9.397
17:3731,0028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0926
|Açılış
|: 31,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1200
|
31,0114
En Düşük
30,8591
17:3733,5783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1302
|Açılış
|: 33,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,5800
|
33,5843
En Düşük
33,3775
17:372.021,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,76
|Açılış
|: 2.021,79
|
|Önceki Kapanış
|: 2.012,03
|
2.025,37
En Düşük
2.008,08
BIST En Aktif Hisseler17:37
|VESTL
|91,30
|3.373.171.556
|% 10,00
|
|SMART
|47,30
|424.147.711
|% 10,00
|
|SNKRN
|35,20
|5.276.168
|% 10,00
|
|KFEIN
|171,80
|127.963.997
|% 9,99
|
|KRONT
|23,78
|129.386.066
|% 9,99
|
|KAPLM
|140,40
|315.294.758
|% -10,00
|
|BAYRK
|45,82
|241.712.630
|% -9,98
|
|AYCES
|1.371,00
|340.512.504
|% -9,98
|
|AVTUR
|10,40
|8.554.711
|% -9,96
|
|ETYAT
|14,84
|33.453.277
|% -9,95
|
|EREGL
|48,50
|14.927.791.327
|% -2,26
|
|MIATK
|74,60
|9.312.393.278
|% 8,35
|
|THYAO
|278,75
|7.823.794.796
|% -0,89
|
|ISCTR
|28,38
|6.031.172.258
|% -0,14
|
|KONTR
|285,75
|5.722.529.009
|% 7,73
|
|ZOREN
|6,05
|2.477.416.192
|% 2,72
|
|EREGL
|48,50
|14.927.791.327
|% -2,26
|
|EKGYO
|10,71
|2.579.821.572
|% -0,74
|
|ISCTR
|28,38
|6.031.172.258
|% -0,14
|
|ODAS
|10,36
|1.963.164.351
|% 5,50
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,9988
|31,0028
|% 0,30
|
|Euro
|33,5491
|33,5783
|% 0,39
|
|Sterlin
|39,0105
|39,2061
|% 0,27
|
|Frank
|35,0889
|35,3002
|% 0,45
|
|Riyal
|8,2453
|8,2867
|% 0,34
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,03
|% 0,66
|
|Platin
|888,96
|895,96
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,80
|961,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,35
|82,35
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.027,68
|2.028,00
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:37
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