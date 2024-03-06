***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.03.2024 20:07
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256035
BIST
'
18:058.745
En Düşük
|Değişim
|: -1,31%
|| -115,94
|Açılış
|: 8.856
|
|Önceki Kapanış
|: 8.861
|
8.736
En Yüksek
8.909
18:0531,7727
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0091
|Açılış
|: 32,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3500
|
31,8016
En Düşük
31,6999
18:0534,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1932
|Açılış
|: 35,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9500
|
34,8800
En Düşük
34,5911
18:052.195,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 3,48
|Açılış
|: 2.195,97
|
|Önceki Kapanış
|: 2.192,48
|
2.196,82
En Düşük
2.189,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMNIS
|242,00
|6.502.540
|% 10,00
|
|KAPLM
|170,70
|66.118.831
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.829,00
|675.738.710
|% 9,98
|
|DOBUR
|140,00
|48.121.836
|% 9,98
|
|KSTUR
|5.317,50
|7.604.025
|% 9,98
|
|ATATP
|127,80
|238.023.818
|% -10,00
|
|KFEIN
|161,10
|237.481.137
|% -10,00
|
|SONME
|90,45
|26.617.867
|% -10,00
|
|ERSU
|25,74
|33.828.416
|% -10,00
|
|PAPIL
|130,50
|329.553.966
|% -10,00
|
|THYAO
|261,00
|9.384.058.075
|% -1,60
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|TUPRS
|169,00
|6.994.654.433
|% 2,36
|
|EREGL
|44,28
|5.976.356.187
|% -2,47
|
|PATEK
|130,40
|4.514.153.542
|% -0,53
|
|ISCTR
|9,82
|2.397.347.129
|% -2,77
|
|EKGYO
|10,68
|2.560.964.273
|% -4,30
|
|LMKDC
|34,32
|8.173.203.428
|% -9,97
|
|KOZAL
|23,58
|4.510.962.976
|% -3,36
|
|ZOREN
|5,19
|860.538.872
|% -3,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,7650
|31,7727
|% 0,03
|
|Euro
|34,7115
|34,8800
|% 0,56
|
|Sterlin
|40,3353
|40,5376
|% -0,03
|
|Frank
|35,8734
|36,0895
|% 0,01
|
|Riyal
|8,4485
|8,4909
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,15
|24,20
|% 0,66
|
|Platin
|909,38
|913,46
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.048,59
|1.050,12
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,95
|82,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.147,75
|2.148,68
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -51, 69 kaybederek (% -0.55 ) 9, 275
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17:58XU100
Endeks 8, 765 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 08 altında . İşlem hacmi 99, 734.00 milyon TL de
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17:58AKSGY
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 16.68 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 210, 672 adet işlem
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17:57AVOD
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 819, 257 adet işlem
-
17:56HDFGS
Yüzde -5.16 oranında düşüşle 2.02 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 022, 020 adet işlem