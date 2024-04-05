***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 10:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268008
BIST
'
11:269.345
En Düşük
|Değişim
|: 2,36%
|| 215,65
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.345
11:2632,0161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1203
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
11:2634,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0979
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
11:262.355,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 6,17
|Açılış
|: 2.355,39
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.339.900
|% 9,98
|
|ATATP
|109,80
|88.487.744
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|21.005.547
|% 9,93
|
|UMPAS
|12,12
|457.360
|% 9,19
|
|BSOKE
|23,66
|118.218.197
|% -9,21
|
|MEDTR
|28,22
|47.709.875
|% -6,06
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|AKENR
|15,42
|679.742.266
|% -5,69
|
|CASA
|96,90
|375.391
|% -5,65
|
|THYAO
|297,50
|4.467.933.335
|% 2,59
|
|ISCTR
|12,52
|3.066.189.925
|% 0,16
|
|YKBNK
|29,54
|2.357.630.823
|% 3,29
|
|KCHOL
|214,90
|1.586.966.269
|% 2,72
|
|AKBNK
|52,85
|1.251.845.307
|% 0,86
|
|ISCTR
|12,52
|3.066.189.925
|% 0,16
|
|EKGYO
|9,71
|856.880.900
|% 4,63
|
|ZOREN
|5,49
|466.314.115
|% 4,37
|
|YKBNK
|29,54
|2.357.630.823
|% 3,29
|
|HALKB
|14,80
|768.156.835
|% 3,86
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0100
|32,0161
|% 0,38
|
|Euro
|34,7382
|34,7550
|% 0,28
|
|Sterlin
|40,0786
|40,2795
|% 0,21
|
|Frank
|35,1205
|35,2966
|% 0,06
|
|Riyal
|8,4636
|8,5061
|% 0,34
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,75
|26,79
|% 0,66
|
|Platin
|924,53
|925,92
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,00
|1.013,95
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,72
|90,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,61
|2.287,91
|% 0,66
|
Seans Raporu
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