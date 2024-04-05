***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 10:34
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268018
BIST
'
12:059.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,71%
|| 247,78
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
12:0532,0007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1049
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
12:0534,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0701
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
12:052.354,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 4,90
|Açılış
|: 2.354,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler12:05
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.787.903
|% 9,98
|
|ATATP
|109,80
|90.380.147
|% 9,96
|
|PASEU
|55,75
|92.430.284
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.618.225
|% 9,93
|
|BSOKE
|24,02
|154.969.582
|% -7,83
|
|BRKVY
|178,00
|7.368.235
|% -6,86
|
|AKENR
|15,32
|764.282.196
|% -6,30
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|CASA
|96,90
|375.391
|% -5,65
|
|THYAO
|298,50
|5.360.807.763
|% 2,93
|
|ISCTR
|12,62
|3.688.655.326
|% 0,96
|
|YKBNK
|30,30
|3.065.633.385
|% 5,94
|
|KCHOL
|217,20
|1.849.910.514
|% 3,82
|
|EREGL
|40,90
|1.704.636.226
|% 3,75
|
|ISCTR
|12,62
|3.688.655.326
|% 0,96
|
|ZOREN
|5,51
|577.961.917
|% 4,75
|
|YKBNK
|30,30
|3.065.633.385
|% 5,94
|
|EKGYO
|9,73
|925.182.726
|% 4,85
|
|HALKB
|14,99
|970.743.993
|% 5,19
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9942
|32,0007
|% 0,33
|
|Euro
|34,7096
|34,7272
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,0867
|40,2877
|% 0,23
|
|Frank
|35,1159
|35,2920
|% 0,05
|
|Riyal
|8,4580
|8,5004
|% 0,27
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,77
|26,81
|% 0,66
|
|Platin
|923,69
|925,73
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,34
|1.016,67
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,84
|90,84
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.287,72
|2.288,12
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:05
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12:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 267, 08 artarak (% 2.69 ) 10, 197
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12:20
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12:20XU100
Endeks 9, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 69 üstünde . İşlem hacmi 43, 955.00 milyon TL de
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12:20TMSN
Yüzde 7.15 oranında artışla 142.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 740, 540 adet işlem
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12:19TUCLK
Yüzde 7.29 oranında artışla 11.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 798, 244 adet işlem