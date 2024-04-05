***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2024 10:36
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268030
BIST
'
12:069.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,72%
|| 248,20
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.385
12:0632,0023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1065
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8585
12:0634,7260
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0689
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,5312
12:062.353,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,60
|Açılış
|: 2.354,12
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.359,47
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler12:06
|KSTUR
|8.222,50
|3.404.115
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|27.787.903
|% 9,98
|
|PASEU
|55,75
|93.053.904
|% 9,96
|
|ATATP
|109,80
|90.416.271
|% 9,96
|
|GRNYO
|11,85
|22.618.225
|% 9,93
|
|BSOKE
|24,04
|158.709.837
|% -7,75
|
|BRKVY
|178,30
|7.499.281
|% -6,70
|
|AKENR
|15,30
|767.173.465
|% -6,42
|
|MMCAS
|11,50
|762.358
|% -5,81
|
|MEDTR
|28,30
|52.518.732
|% -5,79
|
|THYAO
|298,75
|5.446.398.896
|% 3,02
|
|ISCTR
|12,58
|3.786.312.334
|% 0,64
|
|YKBNK
|30,12
|3.175.451.092
|% 5,31
|
|KCHOL
|216,50
|1.909.725.553
|% 3,49
|
|EREGL
|40,92
|1.728.779.237
|% 3,81
|
|ISCTR
|12,58
|3.786.312.334
|% 0,64
|
|ZOREN
|5,51
|580.493.016
|% 4,75
|
|YKBNK
|30,12
|3.175.451.092
|% 5,31
|
|EKGYO
|9,74
|929.802.682
|% 4,96
|
|HALKB
|14,93
|984.743.493
|% 4,77
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9961
|32,0023
|% 0,33
|
|Euro
|34,7124
|34,7260
|% 0,20
|
|Sterlin
|40,0458
|40,2465
|% 0,13
|
|Frank
|35,0731
|35,2489
|% -0,07
|
|Riyal
|8,4498
|8,4921
|% 0,18
|
|12:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,77
|26,81
|% 0,66
|
|Platin
|924,03
|925,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.010,58
|1.014,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,80
|90,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.288,53
|2.288,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:06
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