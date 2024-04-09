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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

09.04.2024 13:31
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları


***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )

Türkçe
Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.04.2024
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları   




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271549


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BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKENR 18,15 1.083.741.909 % 10,00  
DOBUR 171,60 10.441.534 % 10,00  
ENTRA 14,64 22.524.313 % 9,99  
UFUK 313,75 24.994.244 % 9,99  
TETMT 13.465,00 28.861.320 % 9,99  
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12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,1987 32,2071 % 0,67  
Euro 35,0268 35,0394 % 0,33  
Sterlin 41,1055 41,3116 % 1,11  
Frank 35,8778 36,0576 % 1,11  
Riyal 8,6407 8,6840 % 0,89  
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12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,02 28,04 % 0,66  
Platin 982,64 983,88 % 0,66  
Paladyum 1.067,46 1.071,29 % 0,66  
Brent Pet. 90,62 90,62 % 0,66  
Altın Ons 2.349,78 2.350,13 % 0,66  
Seans Raporu 12:35
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