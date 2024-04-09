***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları









***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları )TürkçeRisk Ölçüm ve Değerleme EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.04.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarRisk Ölçüm - Değerleme Esaslarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271554BIST