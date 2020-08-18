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***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

18.08.2020 09:54
GÜNCEL HABERLER



***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik) )

Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü (Değişiklik)

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Şemsiye Fon İçTüzüğü



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869594


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SARKY 7,00 7.453.517 % 50,00  
OTKAR 136,30 17.978.798 % 0,00  
ISFIN 3,54 66.752.497 % 0,00  
GUSGR 5,58 469.922.413 % 0,00  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 7,3963 7,3996 % 0,22  
Euro 8,8000 8,8035 % 0,54  
Sterlin 9,7037 9,7524 % 0,70  
Frank 8,1436 8,1927 % 0,51  
Riyal 1,9664 1,9762 % 0,30  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 2.000 2.001 14,98  
Altın Gr. 476 477 5,70  
Cumhuriyet 3.131 3.179 6,00  
Tam 3.121 3.200 66,49  
Yarım 1.509 1.548 32,16  
Çeyrek 757 774 16,09  
Gümüş.Ons 27,97 28,01 0,50  
Gümüş Gr. 6,67 6,68 0,15  
B. Petrol 45,14 45,14 -0,23  
Seans Raporu 09:55
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