***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
02.03.2020 15:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823293
BIST
15:58107.735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 1.741,34
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
15:586,2301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0010
|Açılış
|: 6,2310
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
15:586,9248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0427
|Açılış
|: 6,9160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9448
En Düşük
6,8533
15:58320,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,94
|Açılış
|: 320,30
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|KARSN
|1,96
|444.119.638
|% 17,37
|
|OYAYO
|4,46
|19.397.615
|% 14,95
|
|VKFYO
|2,36
|9.219.059
|% 14,56
|
|GRNYO
|1,71
|30.634.939
|% 14,00
|
|TUCLK
|5,24
|33.559.005
|% 13,91
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|ECZYT
|11,69
|8.495.238
|% -2,58
|
|SNGYO
|1,20
|303.599
|% -2,44
|
|VERUS
|19,34
|4.507.645
|% -2,32
|
|THYAO
|11,90
|936.528.122
|% 1,28
|
|ASELS
|28,24
|500.083.582
|% 2,69
|
|KARSN
|1,96
|444.119.638
|% 17,37
|
|GARAN
|9,63
|384.986.615
|% 1,37
|
|YKBNK
|2,39
|314.316.194
|% 4,37
|
|KARSN
|1,96
|444.119.638
|% 17,37
|
|YKBNK
|2,39
|314.316.194
|% 4,37
|
|ODAS
|2,05
|203.967.034
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|137.547.249
|% 2,88
|
|ADESE
|1,50
|136.222.416
|% 8,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9279
|7,9676
|% -0,48
|
|Frank
|6,4822
|6,5212
|% 0,77
|
|Riyal
|1,6563
|1,6646
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|21,27
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,78
|
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|14,00
|
|Tam
|2.112
|2.165
|5,05
|
|Yarım
|1.021
|1.047
|2,44
|
|Çeyrek
|512
|524
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,80
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,04
|
|B. Petrol
|50,24
|50,24
|0,57
|