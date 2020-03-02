***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
02.03.2020 15:16
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon İçtüzüğü ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823292
BIST
17:49107.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 1.452,36
|Açılış
|: 108.379
|
|Önceki Kapanış
|: 105.994
|
109.405
En Düşük
106.425
17:496,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0017
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2593
En Düşük
6,1999
17:496,9441
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0620
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9503
En Düşük
6,8533
17:49320,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,14
|Açılış
|: 320,50
|
|Önceki Kapanış
|: 316,36
|
323,80
En Düşük
316,74
BIST En Aktif Hisseler
|TUCLK
|5,52
|46.717.758
|% 20,00
|
|ASUZU
|12,20
|84.004.333
|% 19,96
|
|BRYAT
|73,45
|10.530.088
|% 19,24
|
|KARSN
|1,98
|595.388.975
|% 18,56
|
|OYAYO
|4,46
|19.570.877
|% 14,95
|
|YONGA
|8,64
|116.079
|% -10,00
|
|MZHLD
|14,03
|24.677
|% -5,20
|
|BAGFS
|13,99
|18.051.270
|% -3,52
|
|ECZYT
|11,62
|9.918.266
|% -3,17
|
|BURVA
|14,50
|51.376
|% -2,95
|
|THYAO
|11,86
|1.183.337.073
|% 0,94
|
|ASELS
|28,20
|614.437.806
|% 2,55
|
|KARSN
|1,98
|595.388.975
|% 18,56
|
|GARAN
|9,60
|466.158.737
|% 1,05
|
|YKBNK
|2,40
|355.176.301
|% 4,80
|
|KARSN
|1,98
|595.388.975
|% 18,56
|
|YKBNK
|2,40
|355.176.301
|% 4,80
|
|ODAS
|2,05
|247.032.745
|% 4,59
|
|EKGYO
|1,43
|157.676.228
|% 2,88
|
|ADESE
|1,51
|162.282.401
|% 9,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9335
|7,9732
|% -0,41
|
|Frank
|6,4857
|6,5248
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6546
|1,6629
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|320
|320
|3,53
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,02
|