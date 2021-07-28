***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü
28.07.2021 10:38
***TEY*** TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şemsiye Fon İç Tüzüğü )
Türkçe
Şemsiye Fon İç Tüzüğü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TEB Portföy Fon Sepeti Şemsiye Fonu İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952205
BIST
10:571.365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,06
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.365
En Düşük
1.359
10:578,5642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0052
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
10:5710,1156
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0066
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
10:57496,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,93
|Açılış
|: 496,08
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler10:57
|EDATA
|12,44
|23.609.831
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.538.008
|% 9,96
|
|KARYE
|10,75
|20.105.678
|% 9,92
|
|IDGYO
|2,55
|39.596.693
|% 9,91
|
|ANHYT
|10,51
|32.215.086
|% 8,02
|
|YAYLA
|4,82
|69.716.977
|% -9,91
|
|METUR
|6,83
|55.688.012
|% -5,53
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|BRMEN
|1,90
|19.357
|% -3,55
|
|UFUK
|13,90
|695
|% -2,80
|
|GARAN
|8,23
|215.299.084
|% 0,37
|
|THYAO
|12,57
|149.899.853
|% 0,16
|
|KRDMD
|7,53
|147.332.605
|% 0,53
|
|PETKM
|5,58
|145.880.753
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,29
|140.982.276
|% 0,88
|
|YKBNK
|2,29
|140.982.276
|% 0,88
|
|DOHOL
|2,54
|85.061.767
|% -0,39
|
|GARAN
|8,23
|215.299.084
|% 0,37
|
|PETKM
|5,58
|145.880.753
|% 0,00
|
|KARSN
|4,03
|98.658.859
|% 2,03
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5602
|8,5642
|% 0,06
|
|Euro
|10,1102
|10,1156
|% -0,07
|
|Sterlin
|11,8356
|11,8949
|% -0,07
|
|Frank
|9,3113
|9,3674
|% -0,11
|
|Riyal
|2,2748
|2,2862
|% -0,02
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|1,97
|
|Altın Gr.
|496
|496
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,79
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,82
|0,02
|
|B. Petrol
|73,67
|73,67
|0,15
|
Seans Raporu
10:57
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11:11VBTYZ
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11:08AVISA
Yüzde 4.12 oranında artışla 18.72 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 511 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, GUBRF, VESTL